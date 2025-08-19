CdS – Gutierrez, l’esterno coi piedi da centrocampista e il ritmo da campione d’atletica

E’ arrivato il settimo acquisto del Napoli, Miguel Gutierrez dal Girona, che ha svolto ieri le visite mediche a Villa Stuart. Il Napoli lo aveva nel mirino da un pò, e nelle ultime settimane ha affondato il colpo. Il Corriere dello Sport scrive: “Mancino naturale, Gutierrez sarà a disposizione di Antonio Conte solo tra qualche settimana dato che è ancora ai box dopo l’intervento alla caviglia destra. Presumibilmente dopo la pausa per le nazionali del 7 settembre. Nella Liga, nelle ultime tre stagioni, ha dimostrato ampiamente di essere uno dei migliori terzini di spinta. Ora dovrà confermarsi e affermarsi in Italia, in un calcio diverso. Ci vorrà un po’ di tempo. Anche perché il 24enne dovrà battere la concorrenza di Olivera e Spinazzola. Gutierrez, ovviamente, ha caratteristiche diverse, quindi sarà un’opzione ultraoffensiva sulla corsia di sinistra. Chi lo conosce dice che ha i piedi da centrocampista e un ritmo da campione d’atletica. Andrà scoperto piano piano.

Il Girona si affidava spesso a lui per dare ampiezza alla manovra ma anche per costruire trame interne. Il Napoli lo ha messo nel mirino molti mesi fa, l’ha studiato a fondo e ha deciso di affondare il colpo nonostante il piccolo problema alla caviglia. Un dettaglio considerando che Gutierrez è agli albori della sua carriera dal respiro internazionale”.