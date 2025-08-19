Cagliari: Folorunsho è il centrocampista che mancava, ecco perchè

Folorunsho nuovo idolo del Cagliari. La stramba notte di Coppa Italia, conclusa con una rocambolesca, ma meritata, vittoria ai rigori, ha incoronato il nuovo idolo della Domus, Michael Folorunsho, italiano di origini nigeriane, trascinatore del Cagliari già alla prima uscita ufficiale.

Il 27enne nato a Roma ha le caratteristiche della mezzala moderna, bravo in interdizione, pronto a rovesciare l’azione e attaccare lo spazio. Il centrocampista “box to box” che il Cagliari della scorsa stagione non aveva.

Non ha sfondato con la maglia del Napoli, solo sei presenze, e nemmeno con quella della Fiorentina, 14 gare e nessun gol, con cui ha giocato in prestito lo scorso campionato.

Nel Cagliari avrà un ruolo centrale e questo sembra averlo motivato in maniera formidabile. Arrivato in prestito dal Napoli che ne deteneva il cartellino, il Cagliari si è assicurato il diritto di riscatto a 8 milioni, segno della fiducia che nutrono in lui il presidente Giulini e il ds Angelozzi.

