AAA, centravanti cercasi: in cima alla lista di Manna c’è Embolo

By Gabriella Calabrese
Tutti i piani sono radicalmente cambiati, come le priorità. Ora è l’attaccante ad essere priorità in casa Napoli. I nomi che circolano sono tanti, da Hojlund allo stesso Vlahovic. Tuttosport, in pole, ed in cima alla lista di Manna, invece, mette Embolo e scrive: “Nel Napoli è scattata l’operazione centravanti. La ricerca è diventata frenetica dopo l’esito degli esami di Lukaku […] In cima alla lista del ds Manna ora c’è Breel Embolo, attaccante camerunense naturalizzato svizzero, classe 1997. Il bomber del Monaco ha un contratto in scadenza nel 2026, non è stato convocato per la prima giornata di Ligue 1 e ha una valutazione decisamente accessibile per il Napoli: circa 10 milioni di euro. Embolo, che ha un ingaggio di 3 milioni netti a stagione e spinge per un trasferimento in Serie A, nell’ultima stagione ha segnato 7 gol e fornito 9 assist in 42 partite. Sull’attaccante, però, c’è l’interesse di diversi club di Premier”.

 

