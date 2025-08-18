CalcioNapoliNews

Zanoli in stand by, ma oggi si riprenderà a parlarne

By Gabriella Calabrese
Spesso il mercato e le decisioni di qualche club o qualche calciatore influiscono sui “movimenti” di qualche altro. E’ il caso, in quest’estate, di Alessandro Zanoli. Il futuro del terzino del Napoli, infatti, al momento sembra essere in standby proprio per “colpe” altrui. Scrive in merito Il Mattino: Juanlu e Diouf sarebbero due tasselli che aprirebbero le porte anche alle altre cessioni in programma, Zanoli in primis. Il calciatore non ha avuto l’ok dal Napoli per avanzare i colloqui con Udinese e Bologna, ma da oggi si tornerà a parlarne”.

