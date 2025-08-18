Una continua prova del 9: non si può rischiare l’emergenza

In attesa che la diagnosi definitiva stabilirà gli effettivi tempi di recupero di Lukaku, si valuta il da farsi, a breve e lungo termine. Scrive Il Mattino: “Lì davanti, come prima punta, il Napoli si ritrova esclusivamente con Lorenzo Lucca, in teoria il vice-Lukaku e di conseguenza in pratica il suo sostituto naturale, e per affrontare il campionato (che comincia sabato ) e la Champions (che arriverà a metà settembre), il rischio di ritrovarsi a dover fronteggiare l’emergenza diventerebbe reale. Una prima punta, non essendoci più Raspadori e Simeone – ceduti all’Atletico Madrid e al Torino – sta per diventare un’esigenza e a tredici giorni dalla chiusura del mercato neanche semplice da garantirsi. Stamattina arriverà in Italia Miguel Gutierrez (24) del Girona, esterno di sinistra; con il Siviglia si continua a dialogare per Janlu Sanchez (22), c’è la tentazione Diouf (22) del Lens e anche la necessità di ripensare le proprie strategie, cercando un centravanti (semmai in prestito) che possa aiutare per fronteggiare una situazione insospettabile, proprio nell’estate in cui Lukaku era riuscito ad allenarsi e bene per un mese intero. La prova del 9 continua.”

