NewsCalcioMercato

ULTIM’ORA – Ancora lontana la fumata bianca per Juanlu! Napoli e Siviglia devono mettere a punto alcuni dettagli

By Riccardo Cerino
0

Servirà ancora pazientare per giungere alla fumata bianca fra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez. Quella di oggi doveva essere la giornata decisiva per definire ogni aspetto, ma partenopei e andalusi necessitano di mettere a punto tre dettagli, come riferito dal giornalista Rai Sport Ciro Venerato

Non risulterebbe ancora raggiunta, infatti, l’intesa totale sui bonus, sulla percentuale di rivendita e sulle commissioni. Ma traspare comunque fiducia sul buon esito dell’operazione di qui ai prossimi giorni.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Perillo: “Manna deve trovare l’elemento giusto per sostituire…

News

Italia, Spezia – Sampdoria 1-1 (4-2 dcr): le aquile volano ai sedicesimi

News

SKY – Il Napoli ha bloccato il passaggio di Cheddira all’Udinese in…

News

Coppa Italia: Audace Cerignola – Verona 1-1 (3-5 dcr), agli scaligeri servono i…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.