ULTIM’ORA – Ancora lontana la fumata bianca per Juanlu! Napoli e Siviglia devono mettere a punto alcuni dettagli

Servirà ancora pazientare per giungere alla fumata bianca fra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez. Quella di oggi doveva essere la giornata decisiva per definire ogni aspetto, ma partenopei e andalusi necessitano di mettere a punto tre dettagli, come riferito dal giornalista Rai Sport Ciro Venerato.
Non risulterebbe ancora raggiunta, infatti, l’intesa totale sui bonus, sulla percentuale di rivendita e sulle commissioni. Ma traspare comunque fiducia sul buon esito dell’operazione di qui ai prossimi giorni.