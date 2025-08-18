UFFICIALE – Obaretin si trasferisce all’Empoli! Accordo chiuso in prestito secco

Operazione in uscita per il Napoli. Il club azzurro ha infatti ceduto con la formula del prestito secco Nosa Edward Obaretin: il classe 2003 approda all’Empoli – dove avrà la possibilità di accumulare ancora esperienza nella serie cadetta – dopo lo scorso anno vissuto al Bari.

Questo l’annuncio ufficiale dei toscani, ripreso dal portale TMW:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive calciatore Nosa Edward Obaretin.

Nato a Forlì il 26 gennaio 2003, Obaretin è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nell’estate 2022 passa al Napoli, che lo inserisce nella formazione Primavera con cui disputa 33 gare e segna tre gol. Nella stagione seguente Obaretin si trasferisce al Trento, in Serie C: gioca 33 partite, debuttando nei professionisti il 10 ottobre nello 0-0 contro l’Atalanta Under 23. La prima rete arriva nel match contro la Giana Erminio. L’anno successivo sale in Serie B con il Bari, dove trova spazio con regolarità: saranno 25 le presenze complessive nella stagione 2024/25“.