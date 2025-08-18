NewsCalcioMercato

UFFICIALE – Obaretin si trasferisce all’Empoli! Accordo chiuso in prestito secco

By Riccardo Cerino
Operazione in uscita per il Napoli. Il club azzurro ha infatti ceduto con la formula del prestito secco Nosa Edward Obaretin: il classe 2003 approda all’Empoli – dove avrà la possibilità di accumulare ancora esperienza nella serie cadetta – dopo lo scorso anno vissuto al Bari.

Questo l’annuncio ufficiale dei toscani, ripreso dal portale TMW:

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive calciatore Nosa Edward Obaretin.

Nato a Forlì il 26 gennaio 2003, Obaretin è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nell’estate 2022 passa al Napoli, che lo inserisce nella formazione Primavera con cui disputa 33 gare e segna tre gol. Nella stagione seguente Obaretin si trasferisce al Trento, in Serie C: gioca 33 partite, debuttando nei professionisti il 10 ottobre nello 0-0 contro l’Atalanta Under 23. La prima rete arriva nel match contro la Giana Erminio. L’anno successivo sale in Serie B con il Bari, dove trova spazio con regolarità: saranno 25 le presenze complessive nella stagione 2024/25“.

