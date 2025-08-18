NewsCalcioRassegna Stampa

Trent’anni di storia della maglia azzurra: poker di 10

By Giuseppe Sacco
0

Factory della Comunicazione

Dici Napoli e pensi subito a Maradona che fa rima con il numero 10, anzi con la numero 10. Tra Diego e la rivoluzione del 1995 sono passate quattro stagioni e mezzo durante le quali quella maglia è passata da un compagno all’altro. Poi sono arrivate le maglie personalizzate e la 10 doveva avere un proprietario fisso. Sono in quattro ad aver raccolto quella pesantissima eredità, ovvero fino all’estate del 2000 quando il Napoli – con il presidente Ferlaino – decise di ritirare definitivamente la 10 (utilizzata solo in serie C nell’era De Laurentiis, ma per obblighi regolamentari e rigorosamente senza personalizzazione). E allora i quattro cavalieri che fecero la storia sono in ordine cronologico: Pizzi, Beto, Protti e Bellucci. Il primo non seppe resistere al fascino di quella maglia piena di storia e simbolismo a Napoli e quando ci fu da discutere con Boghossian per la numero 8, fece un passo indietro per accaparrarsi la maglia di Maradona. Ecco, stagione 1995-96: la prima con le maglie personalizzate. Ogni squadra sceglie un sistema più o meno empirico per l’assegnazione: l’Inter le mette all’asta dentro lo spogliatoio, l’Atalanta le distribuisce in ordine alfabetico, e il Napoli? Le lascia scegliere liberamente ai calciatori, ma con una sola regola: precedenza ai “riconfermati”. Gli unici due “volti nuovi” ammessi alla scelta sono proprio Pizzi e Colonnese indicati come sostituti di Carbone Cannavaro. È il primo anno delle maglie personalizzate e probabilmente non si è ancora fatto i conti con tv e pubblico, quindi il Napoli esordisce in campionato contro il Bari con numeri bianchi e nomi neri. Esperimento bocciato: i nomi sono troppo scuri sull’azzurro, non si leggono. E dalla gara successiva diventeranno dello stesso colore dei numeri.  Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Lukaku, Manzuoli: “Recupero lungo, almeno 40-60 giorni con terapia conservativa”

News

Trent’anni di storia della maglia azzurra, 22 numeri liberi

Senza categoria

Napoli, si valuta di escludere Lukaku dalle liste: il possibile scenario

News

Trent’anni di storia dei numeri della maglia azzurra

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.