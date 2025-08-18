Maglia azzurra 2025-26
Maglia azzurra 2025-26
Trent’anni di storia della maglia azzurra: c’è un numero ricorrente!

By Riccardo Cerino
Ma il 7 è ricorrente nella storia del Napoli. Da solo – ovvero senza l’1 davanti – viene scelta dal Pocho Lavezzi che poi deciderà di cederlo a Cavani optando per la 22. Poi è stata la maglia di Callejon e di Elmas campione d’Italia nel 2023. Dal 7 al 17 di Hamsik al 27 di Quagliarella fino alla 77 di Kvara che prima ancora era stata di Gargano e Mannini.

Finisce qui? Macché. Perché il Napoli ha avuto un numero 97. A indossarla Edmundo Alves de Souza Neto, meglio noto solo come Edmundo, uno degli acquisti più esotici nella storia del club azzurro.

 

Fonte: Il Mattino

