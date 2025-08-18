SOS Napoli, con Lukaku ai box si cerca un attaccante
Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Romelu Lukaku hanno evidenziato “una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra“. L’attaccante ha una lesione molto seria ma non completa dei tessuti, per cui si può procedere con una terapia conservativa o direttamente con l’intervento chirurgico. Se l’intervento comporterebbe uno stop di 4-5 mesi, la scelta della terapia conservativa invece potrebbe voler dire uno stop che varierebbe dai 2 ai 7 mesi.
Nelle prossime ore giocatore e club prenderanno una decisione di comune accordo
E a questo punto, come scrive la Gazzetta dello Sport, si passa da un summit all’altro, perché De Laurentiis, Conte e Manna devono passare alla fase operativa, quella sul mercato: possono i campioni d’Italia, impegnati in Champions, avvicinarsi alla stagione con un solo centravanti, Lucca, che debutterà sabato 23 agosto a Reggio Emilia al posto di Big Rom? La risposta è nei fatti: il Napoli cerca un attaccante. E quando mancano tredici giorni alla chiusura del mercato, non è neanche semplice trovare quello giusto.