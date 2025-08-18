SKY – Il Napoli ha bloccato il passaggio di Cheddira all’Udinese in attesa di trovare il nuovo bomber

Il Napoli ha deciso di bloccare il trasferimento di Cheddira all’Udinese a seguito dell’esito degli esami sull’infortunio di Lukaku. L’affare sarà sbloccato nei prossimi giorni quando il Napoli avrà acquistato un nuovo attaccante.

Factory della Comunicazione

Il grave infortunio di Lukaku ha bloccato l’affare ormai fatto con l’Udinese per Cheddira. Il calciatore doveva soltanto svolgere le visite mediche con i friulani ma la squadra azzurra non ha dato il via libera all’ultimo momento, con lo scopo di non lasciare la squadra scoperta fino all’arrivo di un nuovo attaccante.

A rivelarlo è stato l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio di SKY, tramite il suo sito ufficiale:

“Nonostante sia stato raggiunto l’accordo tra Udinese e Napoli per Cheddira, sono slittate le visite mediche del marocchino. Quello di oggi sarebbe dovuto essere il giorno di Walid Cheddira per il club friulano, ma bisognerà aspettare ancora un po’”.