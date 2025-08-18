Serie A, a cinque giorni dal via ecco tutti gli specialisti in scudetti

Ecco, Maurizio Sarri. Dopo una stagione di stop è tornato in Serie A. Come per Massimiliano Allegri, entrambi hanno ritrovato dei vecchi amori: la Lazio e il Milan. Al poker di allenatori che partiranno la prossima stagione con un titolo già in bacheca si aggiunge anche Stefano Pioli (tricolore con il Milan 2021-22) che è tornato alla Fiorentina. Conte, Allegri, Sarri e Pioli sono 4 dei 6 tecnici capaci di conquistare uno scudetto negli ultimi 15 anni.

Factory della Comunicazione

Alla lista di quelli che hanno interrotto il dominio di Conte e Allegri mancano solo Luciano Spalletti (che vinse con il Napoli 2022-23) e Simone Inzaghi (con l’Inter 2023-24). E allora: Pioli e Sarri sognano il bis alla guida di Fiorentina e Lazio, Allegri con il Milan spera nella fuga a 7 titoli mentre Conte a Napoli potrebbe raggiungerlo a quota 6. Il campionato che inizia sabato pomeriggio si apre con quattro allenatori che sanno già come si vince e tanti altri desiderosi di gloria: dal 67enne Gasperini appena arrivato sulla panchina della Roma, al 44enne Chivu che in una stagione ha fatto il doppio salto carpiato dalle giovanili alla prima squadra dell’Inter passando dalla salvezza conquistata in corsa con il Parma. Ma una cosa è certa, quando in Serie A ci sono Conte e Allegri, bisogna sempre stare molto attenti a quei due.

Fonte: Il Mattino