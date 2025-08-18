Foto Massimo Paolone/LaPresse 5 febbraio 2022 Firenze, Italia sport calcio Fiorentina vs Lazio - Campionato di calcio Serie A TIM 2021/2022 - stadio Artemio Franchi Nella foto: Mattia Zaccagni (SS Lazio) esulta per la vittoria Photo Massimo Paolone/LaPresse February 5, 2022 Florence, Italy sport soccer Fiorentina vs Lazio - Italian Football Championship League A TIM 2021/2022 - Artemio Franchi stadium In the pic: Mattia Zaccagni (SS Lazio) celebrates for the victory
NewsCalcioIn Evidenza

Player of the Season Award di Softascore: Zaccagni, nella top anche un acquisto del Napoli

By Nicola Mirone
Il Player of the Season Award è il premio che viene conferito ai calciatori che nella passata stgione hanno ricevuto la media voto più alta.

Fonte: Gazzetta

L’attaccante della Lazio nella scorsa stagione ha ricevuto una valutazione media di 7.34. Completano il podio della Serie A Retegui e Lookman, all’estero vincono Raphinha, Kimmich, Salah e Hakimi

Da anni ormai i dati e le statistiche hanno assunto un ruolo cruciale nella narrazione, nello studio e nell’approccio allo sport. Il calcio non fa eccezione e l’applicazione di livescore e statistiche Sofascore ha addirittura assegnato un premio basato interamente sui numeri delle performance degli atleti. E’ il “Player of the Season Awards”, creato ad hoc da Sofascore per premiare i migliori calciatori che, nella passata stagione, hanno ricevuto la valutazione media più alta durante tutto l’arco del campionato. Un riconoscimento che è il risultato di centinaia di statistiche – dai contributi ai gol alla precisione dei passaggi, fino al posizionamento in campo – collezionate da Sofascore durante la stagione. “Abbiamo creato il Player of the Season Awards per fotografare ciò che accade davvero sul campo”, dice Branimir Karačić, Chief Marketing Officer di Sofascore. “E’ basato sui dati, sulla continuità di rendimento e sulla performance, cose che i calciatori si devono guadagnare e non ricevono per popolarità o fama”.

I vincitori

Sofascore ha così eletto i migliori giocatori dei top 5 campionati europei per la passata stagione. In Serie A a conquistare il riconoscimento è Matteo Zaccagni: l’azzurro ha chiuso il campionato con 8 gol e 6 assist, ricevendo una valutazione media complessiva di 7.34, la più alta della Serie A. Completano la top 5 Mateo Retegui (7.33) Ademola Lookman (7.32), Vanja Milinkovic-Savic (7.31) e Marcus Thuram con 7.30. Per quanto riguarda l’estero, in Premier League ad aggiudicarsi il premio è Momo Salah (7.78), autore di una stagione clamorosa con il Liverpool da 29 gol e 18 assist. In Liga è stato eletto Raphinha (7.80), in Bundes Joshua Kimmich (7.91) e in Ligue 1 Achraf Hakimi con 7.76.
