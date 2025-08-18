Player of the Season Award di Softascore: Zaccagni, nella top anche un acquisto del Napoli
Il Player of the Season Award è il premio che viene conferito ai calciatori che nella passata stgione hanno ricevuto la media voto più alta.
Fonte: Gazzetta
L’attaccante della Lazio nella scorsa stagione ha ricevuto una valutazione media di 7.34. Completano il podio della Serie A Retegui e Lookman, all’estero vincono Raphinha, Kimmich, Salah e Hakimi