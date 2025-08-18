Perillo: “Manna deve trovare l’elemento giusto per sostituire Lukaku”
Il giornalista RAI e vice direttore del TG Nazionale, Antonello Perillo, ha commentato le ultime notizie sul grave infortunio accorso a Lukaku, attraverso il suo profilo X.
Ecco le parole di Antonello Perillo:
“Ahia… I tempi di recupero di Romelu Lukaku potrebbero essere più lunghi dei due mesi previsti. Bisogna attendere la consulenza chirurgica. Sul mercato il Napoli di Aurelio De Laurentiis deve trovare subito una soluzione, non facile, visto che per Lucca sono stati investiti 35 milioni di euro e che tra qualche mese ci si ritroverebbe con tre pretendenti per una maglia.
Il direttore sportivo Giovanni Manna deve trovare l’elemento giusto. Zirkzee, ad esempio, potrebbe trovare spazio in diverse soluzioni tattiche. Insomma, un jolly d’attacco, come era Raspadori, ma con più fisico e centimetri di Jack”.