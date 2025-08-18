Napoli, stop di Lukaku: Conte vuole Zirkzee, proposti anche Dovbyk, Pinamonti e Piccoli

L’infortunio di Romelu Lukaku, che dovrà restare fermo a lungo, ha spinto il Napoli a modificare i propri piani di mercato. La società azzurra sta infatti valutando l’inserimento di un nuovo attaccante da affiancare a Lorenzo Lucca, per non lasciare sguarnito il reparto offensivo. Antonio Conte ha già espresso la sua preferenza, indicando Joshua Zirkzee come rinforzo ideale: l’olandese classe 2001, attualmente al Manchester United con contratto fino al 2029, piace molto per la sua duttilità, potendo giocare anche come esterno. Nel frattempo, il ds Manna è stato contattato da diversi intermediari e nelle ultime ore sono stati proposti altri nomi come Artem Dovbyk della Roma, Andrea Pinamonti del Sassuolo e Roberto Piccoli del Cagliari.

