Napoli, sono cinque i nomi per sostituire Lukaku: c’è anche Vlahovic! Su Zirkzee…

Il Napoli si è fiondato sul calciomercato alla ricerca di un nuovo attaccante, dopo l’esito dell’infortunio di Romelu Lukaku che si prevede rimarrà fuori almeno tre mesi. In giornata sono trapelati già diversi nomi, su tutti sembra essere Rasmus Hojlund il profilo preferito dagli azzurri, ma non è di certo l’unico profilo osservato. Stando a quanto riportato dal portale TuttoNapoli, che riprende Sky Sport, sono cinque gli attaccanti nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna.

Confermato l’interesse per Hojlund del Manchester United, così come sono state chieste informazioni per Dusan Vlahovic della Juventus e Breel Embolo del Monaco, entrambi in uscita dai rispettivi club perché in scadenza e si dovrebbe quindi trattare per un trasferimento a titolo definitivo. C’è stando un sondaggio per Nikola Krstovic e Andrea Pinamonti, per loro si cercherebbe l’opzione del prestito, che il Napoli preferisce. Infine, riferisce ancora l’emittente satellitare, è da escludere Joshua Zirkzee perché il Manchester United non vuole cederlo in prestito.