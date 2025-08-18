Napoli, si valuta di escludere Lukaku dalle liste: il possibile scenario
La notizia dello stop di Romelu Lukaku potrebbe cambiare tutti gli scenari in casa Napoli. La squadra di Antonio Conte si trova ora costretta ad andare alla ricerca di un nuovo attaccante da mettere in rosa al fianco del neo arrivato Lorenzo Lucca.
Per farlo, gli azzurri avranno però a disposizione un solo slot in lista “over” quando arriverà l’ufficialità di Gutierrez. Spagnolo che ha svolto le visite mediche di rito nella gioranta di lunedì 18 agosto.
Non è dunque da scartare, come scrive Sky Sport, l’eventualità di un’esclusione dalle liste ufficiali del Napoli di Romelu Lukaku. Considerati soprattutto lo stop lungo e l’eventualità di un intervento chirurgico.
Sono diverse le alternative a disposizione del Napoli. Una potrebbe, come detto, essere l’esclusione del belga dalle liste ufficiali. Oppure, la società potrebbe decidere di escludere un altro giocatore per far spazio al nuovo attaccante. Un’altra ipotesi è quella che potrebbe portare all’arrivo di un giocatore “under”. Ricordiamo che Diouf o Juanlu, trattative che abbiamo raccontato in questi giorni, sono entrambi 2003 e non sarebbero dunque ulteriori complicazioni.