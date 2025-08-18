Napoli, si valuta di escludere Lukaku dalle liste: il possibile scenario

Per farlo, gli azzurri avranno però a disposizione un solo slot in lista “over” quando arriverà l’ufficialità di Gutierrez. Spagnolo che ha svolto le visite mediche di rito nella gioranta di lunedì 18 agosto.

Non è dunque da scartare, come scrive Sky Sport , l’eventualità di un’esclusione dalle liste ufficiali del Napoli di Romelu Lukaku. Considerati soprattutto lo stop lungo e l’eventualità di un intervento chirurgico.

