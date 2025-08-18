Napoli, pronto l’arrivo di Miguel Gutiérrez: visite mediche terminate e firma per lo spagnolo da 20 milioni

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli si prepara ad accogliere Miguel Gutiérrez, nuovo rinforzo per la squadra di Antonio Conte. Il difensore spagnolo, classe 2001, arriva dal Girona dopo lo scambio di documenti tra i due club avvenuto la scorsa settimana. Lunedì 18 agosto il giocatore ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, primo passo prima della firma sul contratto che lo legherà ufficialmente agli azzurri. L’operazione si è conclusa per circa 20 milioni di euro, e segna un importante investimento del Napoli per rafforzare la difesa in vista della nuova stagione. Le visite mediche si sono concluse intorno alle 15.



Factory della Comunicazione