NewsCalcioMercato

Napoli, pronto l’arrivo di Miguel Gutiérrez: visite mediche e firma per lo spagnolo da 20 milioni

By Emanuela Menna
0

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli si prepara ad accogliere Miguel Gutiérrez, nuovo rinforzo per la squadra di Antonio Conte. Il difensore spagnolo, classe 2001, arriva dal Girona dopo lo scambio di documenti tra i due club avvenuto la scorsa settimana. Lunedì 18 agosto il giocatore sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, primo passo prima della firma sul contratto che lo legherà ufficialmente agli azzurri. L’operazione si è conclusa per circa 20 milioni di euro, e segna un importante investimento del Napoli per rafforzare la difesa in vista della nuova stagione.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli cerca rinforzo in attacco: occhi puntati su Pinamonti dopo lo stop di Lukaku

News

Napoli, allarme Lukaku: rischio esclusione dalla lista Champions

News

Napoli, stop di Lukaku: Conte vuole Zirkzee, proposti anche Dovbyk, Pinamonti e…

News

Lukaku ko, Benitez: “Una perdita pesante, ma Conte saprà dare certezze al gruppo”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.