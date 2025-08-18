Napoli, per Diouf non c’è ancora l’accordo con il Lens

Il Napoli si muove sul mercato in queste ultime settimane per i rinforzi necessari, e uno dei nomi seguiti è Andy Diouf del Lens, col quale però non c’è l’accordo data la richiesta alta del club. Il Corriere dello Sport scrive: “Per Andy Diouf, centrocampista mancino classe 2003, nazionale Under 21 francese, non c’è ancora accordo con il Lens. Una ventina di milioni la prima offerta da parte del Napoli, che ha già l’intesa col giocatore per un quinquennale. Il club francese chiede di più, c’è ancora una distanza che va colmata e dalla Premier una concorrenza che non è alleata di un accordo imminente. Però il giocatore interessa, piace, è anche under e dunque (come Juanlu) non occuperebbe posti in lista campionato: con l’arrivo di Gutierrez, aspettando altre eventuali cessioni, l’elenco dei 17 over è completo. E Diouf per il centrocampo non è l’unico nome. Ma adesso c’è lui in pole per regalare a Conte un altro giocatore di fisicità, sostanza ma anche qualità in uscita. Il nuovo Napoli prende sempre più forma”.

