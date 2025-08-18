“Napoli, il Sassuolo vorrà sfruttare ogni dettaglio. Lukaku out? Serve un attaccante all’altezza!”

Camillo Ciano, attaccante allenato da Fabio Grosso al Frosinone, ha parlato ai microfoni di Salite sulla giostra (Stile Tv) dei principali temi legati al Napoli, atteso dal debutto stagionale contro il Sassuolo nel pomeriggio di sabato prossimo.

Factory della Comunicazione

“De Bruyne? L’età è solo un numero, dipende sempre da come stai fisicamente. Grosso è un allenatore molto preparato che cura ogni minimo dettaglio e vuole sempre che la sua squadra sia pronta al momento di scendere in campo, è un maniaco della tattica. Non credo che il Napoli sabato troverà una squadra impreparata. Lui prepara la partita in ogni dettaglio, io l’ho avuto per un paio d’anni e ogni volta si entrava in campo con tutto quello che c’era da sapere, e ciò che provavi durante la settimana si rifletteva in partita perfettamente. Il Napoli è tra le favorite, perché viene dalla vittoria del campionato, però vedo l’Inter molto forte. Lukaku? Il Napoli dovrà intervenire per prendere un attaccante all’altezza. Al momento non ho dialoghi con nessun club, ho avuto dei contatti ma quando le proposte non sono stimolanti preferisco aspettare”.