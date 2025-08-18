Napoli cerca rinforzo in attacco: occhi puntati su Pinamonti dopo lo stop di Lukaku

Il Napoli, reduce dai ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro, si prepara all’esordio in campionato contro il Sassuolo, ma deve fare i conti con il lungo stop di Romelu Lukaku, infortunatosi nell’amichevole contro l’Olympiacos. L’assenza del belga ha spinto Conte e il ds Manna a rivedere i piani di mercato, cercando una nuova punta da affiancare a Lorenzo Lucca oltre a una mezzala offensiva.

Tra i nomi più caldi c’è Andrea Pinamonti, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa, dove ha collezionato 36 presenze con 10 gol e 1 assist. L’attaccante classe 1999 aveva già raggiunto la doppia cifra con l’Empoli nella stagione precedente. Secondo Nicolò Schira, il Napoli ha avviato i contatti con gli agenti del giocatore, ma sul calciatore c’è anche l’interesse del Villarreal. La dirigenza azzurra, però, non sembra orientata a puntare su un top player, bensì su un profilo funzionale al gioco di Conte.