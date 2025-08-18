NewsCalcioNapoli

Napoli, allarme Lukaku: rischio esclusione dalla lista Champions

By Emanuela Menna
Romelu Lukaku si è infortunato e questo potrebbe cambiare le strategie del Napoli. Secondo Gianluca Di Marzio, la squadra di Antonio Conte potrebbe dover cercare un nuovo attaccante da affiancare a Lorenzo Lucca, recentemente arrivato. Tuttavia, gli azzurri hanno a disposizione solo un posto nella lista “over”, che dovrebbe andare a Gutierrez dopo le visite mediche. Per questo motivo non è da escludere che Lukaku venga escluso dalla lista Champions del Napoli, soprattutto se lo stop sarà lungo o richiederà un intervento chirurgico.

