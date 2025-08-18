Mercato, il Napoli punta dritto su Hojlund! Il Man Utd vorrebbe cederlo, ma…

Dopo il grave infortunio occorso a Romelu Lukaku, che lo terrà fuori dal campo per almeno tre mesi, il Napoli è alla caccia di un valido sostituto. Fra i diversi profili sondati, stando al portale TuttoNapoli, c’è anche quello del danese Rasmus Hojlund (già attenzionato negli ultimi giorni dal Milan): il Manchester United, club proprietario del cartellino, sarebbe disposto a valutare una cessione in prestito a condizioni favorevoli.

Così Ben Jacobs, giornalista ed esperto di mercato TalkSport, sul suo profilo X: “Il Napoli sta valutando un possibile assalto a Rasmus Højlund alla luce dell’infortunio di Romelu Lukaku. Il Manchester United vuole cederlo a titolo definitivo per circa 40 milioni di sterline, ma i Red Devils potrebbero anche prendere in considerazione un prestito alle giuste condizioni, nonostante la preferenza resti la cessione a titolo definitivo“.