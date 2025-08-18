CalcioNapoliNews

Lukaku…sugli esiti degli esami non filtra ottimismo

Sono attesi in giornata gli esiti degli esami di Lukaku. Le previsioni e le voci circolate, soprattutto nella giornata di ieri, non erano proprio rassicuranti. Il Mattino scrive: “Prima della scienza ha parlato l’espressione dolente di Lukaku: e ora, aspettando un’eco e il comunicato, il sospetto che Big Rom si sia fatto male per davvero comincia a insinuarsi. Il “risentimento all’adduttore”, la formula inevitabile che giovedì sera, al termine dell’amichevole con l’Olimpiacos, il Napoli ha dovuto prudentemente usare resta tale, però i primi esami qualcosa in più hanno spiegato e la diagnosi (e la prognosi) sveleranno l’entità di un danno che sembra abbastanza serio e che rischia di togliere a Conte il proprio centravanti per un paio di mesi. Però, qualcosa, s’era immediatamente intuito dalla mimica facciale di Lukaku, da quella di Politano, dalla gestualità di entrambi, dalle sensazioni del corpo che il belga ha avvertito subito, nell’istante stesso in cui, per calciare, il quadricipite della coscia sinistra gli ha trasmesso, quasi a dire: mi sono rotto.”

