Lukaku ko, Benitez: “Una perdita pesante, ma Conte saprà dare certezze al gruppo”

By Emanuela Menna
Romelu Lukaku dovrà fermarsi per un periodo non ancora stabilito, rappresentando un problema serio per Antonio Conte in una fase delicata della stagione. Sull’argomento è intervenuto Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “È sicuramente un guaio – ha dichiarato l’ex tecnico azzurro – perché il belga è un leader riconosciuto dall’allenatore e dai suoi compagni. Ma il calcio è questo, bisogna affrontare i disagi che un incidente può comportare e so per certo che Conte saprà trasmettere le proprie sicurezze al gruppo” ha spiegato Benitez.

