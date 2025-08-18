L’ex Benitez: “Un leggero vantaggio va dato a Conte, Chivu ha una struttura potente in attacco. La squadra di Gasperini stuzzica”

L’epicentro è Madrid (e a seguire Liverpool) e poi da lì, da dove si trova, Rafa Benitez controlla l’universo calcio senza tralasciare nulla: dalla Liga alla Premier League, facendo pure un salto in Ligue 1, il señor della panchina non si perde nulla, divora partite, analizza, memorizza e soprattutto aspetta che cominci la Serie A. Il suo derby del cuore è Napoli-Inter, una sfida che gli appartiene, è il passato che ritorna, vittorie scolpite nella memoria, coppe colme di gioia che riemerge. «Una partita infinita pure per l’anno prossimo. Lo scudetto, adesso, sembra un affare a due».

E quindi Benitez cosa dobbiamo aspettarci?“Probabilmente, la solita sfida tra Napoli e Inter. In questo momento, quando mancano una due settimane alla chiusura del mercato, mi sembrano le squadre più complete. Qualche altro colpo potrebbe modificare lo scenario alle spalle di queste due grandi, che comunque restano le protagoniste annunciate”.

Più Napoli o più Inter?“Chi vince lo scudetto si ritrova sempre indicato come favorita, quasi per legge. Ed è giusto, anche in considerazione degli investimenti che hanno allungato l’organico di Conte. Però non bisogna dimenticare che per un anno intero quasi tutti abbiamo indicato l’Inter come una super potenza. Il valore dei calciatori non si è modificato, magari hanno un anno in più ma il discorso semmai vale anche per gli avversari: gli acquisti sono stati mirati, a me sembra che le condizioni per essere competitiva non siano cambiate. E quanto alle delusioni per aver perso scudetto e Champions in qualche modo, beh sarà già passata. Però Conte ha dodici mesi di suo alle spalle e ha saputo intervenire dove riteneva opportuno”.

Sfida (quasi) alla pari, dunque?“Un leggero vantaggio va assegnato al Napoli, per le cose che sappiamo: perché ha vinto ed è giusto; perché ha ancora Conte in panchina e ciò diventa obbligatoriamente un fattore; perché ha un’idea forte dal punto di vista calcistico e lo sta confermando con il mercato, pieno di scelte condivisibili. E poi c’è la continuità, un gruppo di sette-otto atleti che erano già in maglia azzurra con Spalletti. Sarà Napoli-Inter comunque”.

Quanto sposta De Bruyne?“Siamo al cospetto di un centrocampista di rara intelligenza. È un uomo in grado di fare la differenza. Ha una personalità dominante, diventerà il riferimento certo di una squadra alla quale la personalità non è mai mancata, ereditata da un allenatore che sa come si vince”.