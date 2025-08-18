Laudisa: “Quello di Lukaku è un bel guaio, ora la scelta è difficilissima”

Il giornalista, Carlo Laudisa, è intervenuto su Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, parlando dell’infortunio di Lukaku.

Ecco le parole di Laudisa:

“Infortunio Lukaku? Il Napoli ha venduto Raspadori, Simeone e Cheddira, e in questo momento non è facile trovare un attaccante che fra tre mesi diventerà la terza scelta. Quello di Lukaku è un bel guaio, e ora la scelta del Napoli è difficilissima.

Il nome più semplice da prendere potrebbe essere Krstovic del Lecce, ma nelle ultime ore l’Atalanta si è vista la porta chiusa in faccia dal Fulham per Muniz, e oggi è orientata a rivolgersi al Lecce per Krstovic. Anche Gasperini a Roma vuole Krstovic, al posto di Dovbik, quindi ipoteticamente in questo giro Dovbik potrebbe venire a Napoli, ma non sappiamo se piace a Conte.

Gasperini vuole un attaccante di movimento che apra gli spazi, cosa che Dovbik non fa. Per la stessa ragione, non sono sicuro che possa piacere a Conte. Jakcson e Zirkzee? Non sappiamo se Chelsea e United li cederebbero in prestito. Jackson è un attaccante potente che somiglia a Lukaku e Lucca, Zirkzee è un giocatore raffinatissimo che dialoga molto con i compagni ma che frequenta poco l’area, non so quindi se può essere lui il profilo giusto per Conte.

A due settimane dalla fine del mercato bisogna cercare di incastrare tutti i tasselli, e non è semplice, perché Lukaku ha un ruolo centrale del Napoli ed è anche un leader, questo infortunio non ci voleva. Lookman? Non credo al sonno dell’Inter sul nigeriano, credo sia strategico. Ieri hanno confezionato l’affare Zalewski, mentre su Lookman è stato chiarito che non c’erano passi avanti, ma da qui a fine mercato ho il sospetto che l’Inter andrà su di lui perché la valutazione di Zalewski aiuta entrambe le squadre economicamente a completare l’affare.

Chiesa potrebbe ancora interessare al Napoli, ma il Liverpool incredibilmente lo ha dichiarato incedibile. Lui è un giocatore che sulla fascia è molto bravo ma l’area di rigore la conosce poco. A centrocampo credo che resista la candidatura di Musah, che ieri è entrato nel finale. Nel Milan c’è abbondanza a centrocampo, e una plusvalenza farebbe bene al club, dunque mi sembra un nome ancora possibile.

Se l’Inter prende Lookman, Koné e Solet, può essere la candidata numero uno per lo scudetto. Ma in difesa non è messa bene, per questo deve cercare di prendere almeno Solet. È presto per i pronostici sullo scudetto, ma l’infortunio di Lukaku è un rompicapo pesante per il Napoli”.