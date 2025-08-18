Juanlu-Napoli, attesa per oggi la risposta del Siviglia

Dopo l’arrivo di Gutierrez stamane a Villa Stuart per le visite mediche, il Napoli attende la risposta del Siviglia per Juanlu Sanchez. Il Corriere dello Sport scrive: “Attendendo le mosse per l’attacco, il mercato non si esaurirà all’arrivo di Gutierrez. Da sinistra a destra, da parte del club c’è tutta l’intenzione di chiudere entro questa settimana anche per l’arrivo di Juanlu Sanchez dal Siviglia che ieri, per la prima di Liga in casa dell’Athletic, è partito titolare a destra: prima fallo da rigore, poi assist. Almeyda ha puntato su di lui avendolo a disposizione. Juanlu d’altronde si è allenato in gruppo per tutta la settimana pur aspettando notizie dalla sua dirigenza. Il Napoli a sua volte attende già oggi una risposta definitiva da parte della società spagnola. L’offerta è la solita, l’ultima dopo il rilancio di qualche giorno fa: 17 milioni. Oltre il club di De Laurentiis non andrà. Ritiene di aver fatto ogni sforzo possibile per il giocatore. Con il Siviglia adesso si sta discutendo della percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore ha rifiutato la Premier, vuole solo il Napoli oppure resterà in Liga. Ha già l’accordo con il club azzurro fino al 2030. Manna a luglio era stato in Spagna per una trattativa che ad un certo punto è diventata ben più lunga delle aspettative. Ma siamo all’epilogo, in un senso o nell’altro. Il Napoli non aspetterà in eterno e, nel caso, valuterà valide alternative, anche se ora è fiducioso di poter arrivare alla fumata bianca per il 22enne spagnolo”.

