Senza categoriaCalcioMercato

Joshua Zirkzee giocherà pochissimo in Premier. Conosce bene Lang e Beukema

By Giuseppe Sacco
0

C’è un vecchio pallino, come Joshua Zirkzee (24), che nel Manchester United, privo di coppe europee, giocherà molto probabilmente pochissimo, visto che i Red Devils hanno speso un’ottantina di milioni per Sesko: oltre allo sloveno, in rosa c’è ancora Hojlund, in uscita e destinato al Milan, e c’è pure il nuovo arrivato Cunha, che può fare la prima punta e che gli inglesi hanno pagato 74,2 milioni. Zirkzee – rimasto in panchina nell’esordio in Premier contro l’Arsenal – conosce il campionato italiano, vale ancora tanto, ma inevitabilmente s’è deprezzato. Ritroverebbe Beukema, compagno al Bologna, e conosce pure Lang, olandese come lui. Piace anche Jean-Philippe Mateta (28), attaccante francese del Crystal Palace. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Gazzetta – Il Napoli ha voglia di un centrocampista in più, ecco la terna di…

News

L’ex Benitez: “Un leggero vantaggio va dato a Conte, Chivu ha una…

X

“ANSIA LUKAKU” – Cds Campania: “Il Napoli vuole…

News

RASSEGNA STAMPA – Prime pagine sportive del 18 agosto

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.