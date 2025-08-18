Joshua Zirkzee giocherà pochissimo in Premier. Conosce bene Lang e Beukema

C’è un vecchio pallino, come Joshua Zirkzee (24), che nel Manchester United, privo di coppe europee, giocherà molto probabilmente pochissimo, visto che i Red Devils hanno speso un’ottantina di milioni per Sesko: oltre allo sloveno, in rosa c’è ancora Hojlund, in uscita e destinato al Milan, e c’è pure il nuovo arrivato Cunha, che può fare la prima punta e che gli inglesi hanno pagato 74,2 milioni. Zirkzee – rimasto in panchina nell’esordio in Premier contro l’Arsenal – conosce il campionato italiano, vale ancora tanto, ma inevitabilmente s’è deprezzato. Ritroverebbe Beukema, compagno al Bologna, e conosce pure Lang, olandese come lui. Piace anche Jean-Philippe Mateta (28), attaccante francese del Crystal Palace. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione