spezia napoli chiariello
NewsCalciocoppa italia

Italia, Spezia – Sampdoria 1-1 (4-2 dcr): le aquile volano ai sedicesimi

Italia, Spezia - Sampdoria 1-1 (4-2 dcr): le aquile volano ai sedicesimi

By Nicola Mirone
0

Il derby ligure di Coppa Italia tra Spezia e Sampdoria finisce ai calci di rigore con una vittoria a favore degli aquilotti che non sbagliano dagli 11 metri.

Factory della Comunicazione

Le due reti per l’1-1 nei tempi regolamentari sono state siglate rispettivamente al 34° da Henderson con un perfetto inserimento a sfruttare il suggerimento di Coda, e di Artistico che al 36° ha rimesso la gara in parità con una girata di testa su assist di Candela.

Gli errori di Henderson e Pedrola dal dischetto condannano la Sampdoria all’eliminazione, sarò lo Spezia dunque ad affrontare il Parma ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Potrebbe piacerti anche
News

SKY – Il Napoli ha bloccato il passaggio di Cheddira all’Udinese in…

News

Coppa Italia: Audace Cerignola – Verona 1-1 (3-5 dcr), agli scaligeri servono i…

News

Player of the Season Award di Softascore: Zaccagni, nella top anche un acquisto del…

Senza categoria

Damiani: “Lukaku ha subito uno dei più brutti infortuni che ci possano…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.