Italia, Spezia – Sampdoria 1-1 (4-2 dcr): le aquile volano ai sedicesimi

Il derby ligure di Coppa Italia tra Spezia e Sampdoria finisce ai calci di rigore con una vittoria a favore degli aquilotti che non sbagliano dagli 11 metri.

Le due reti per l’1-1 nei tempi regolamentari sono state siglate rispettivamente al 34° da Henderson con un perfetto inserimento a sfruttare il suggerimento di Coda, e di Artistico che al 36° ha rimesso la gara in parità con una girata di testa su assist di Candela.

Gli errori di Henderson e Pedrola dal dischetto condannano la Sampdoria all’eliminazione, sarò lo Spezia dunque ad affrontare il Parma ai sedicesimi di finale di Coppa Italia.