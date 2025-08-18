In attesa di notizie su Lukaku, il Napoli valuta tre profili in attacco

Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di Romelu Lukaku a qualche giorno dall’inizio di campionato. I nomi che si stanno valutando sembrano adatti alle esigenze della squadra azzurra, il Corriere dello Sport scrive: “Piace anche Jean-Philippe Mateta (28), attaccante francese del Crystal Palace. Profilo diverso da Zirkzee, molto più simile a Lukaku per fisicità e caratteristiche: titolare fisso in Premier, ha già iniziato la stagione col botto ma strapparlo ai londinesi in prestito sembra complesso. Si valuta anche Artem Dovbyk (27), che il Napoli aveva valutato l’anno scorso prima di virare su Lukaku. Finì alla Roma, ma non è mai uscito dai radar. L’ultima nome che si valuta è Nikola Krstovic (25), attaccante montenegrino che il Lecce ha messo sul mercato. Anche qui, però, la soluzione del prestito diventa difficile, visto che i salentini vogliono monetizzare. Nomi, insomma, che il Napoli sta studiando. Tutto dipenderà dall’entità dell’infortunio di Lukaku. Conte spera di perderlo per poco tempo, ma il mercato, intanto, non aspetta”.

