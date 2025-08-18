Il rientro di Buongiorno…in pratica un nuovo acquisto

Ultima amichevole, ultimo giorno di ritiro, dopo aver svolto tutta la preparazione, no, non ci voleva lo stop di Romelu Lukaku. Ha sicuramente rabbuiato l’intero ambiente. Il CdS si sofferma, invece, su quella che si può definire, senza dubbio, una buona notizia: “Il rientro in campo di Alessandro Buongiorno. Per lui pochi minuti nel finale contro l’Olympiacos dopo l’intervento chirurgico e il tempo necessario prima di tornare in gruppo. Buongiorno era stato uno dei super colpi all’arrivo di Conte, ma i problemi fisici lo hanno costretto a saltare in totale sedici partite di Serie A. Per il Napoli sarà una sorta di acquisto virtuale da unire ai volti nuovi. Al suo posto continua a brillare Juan Jesus che nelle gerarchie dell’allenatore resta avanti dopo aver convinto tutti lo scorso anno. Dal mercato però ecco altri rinforzi pronti a mettere in difficoltà Conte. Dal Bologna per trenta milioni più bonus è arrivato Beukema, primo obiettivo centrato dopo una lunga trattativa. Il primo a unirsi al gruppo era stato Marianucci che in rosa ha preso il posto di Rafa Marin, andato al Villarreal”

