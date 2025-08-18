NewsCalcioMercato

Il Napoli sfoglia la lista dei calciatori con la formula “prestito”, deve solo tamponare!

By Giuseppe Sacco
C’è da capire l’entità dell’infortunio e pure chi potrà prendere il posto di Romelu nelle prime partite.

Toccherà a Lorenzo Lucca farne le veci. S’è destreggiato più che bene nelle amichevoli precampionato, ha segnato quattro gol, ha dimostrato di essersi ben inserito nei meccanismi offensivi di Conte, ma non basta. C’è bisogno pure di un’alternativa nel ruolo di centravanti e allora in questi giorni si sfoglia la lista dei nomi, dei giocatori che – con la formula del prestito – potrebbero fare al caso del Napoli. Fonte: CdS

