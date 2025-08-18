Il Cholito Simeone e la sua Giulia salutano Napoli, video e annuncio importante
Napoli non si lascia facilmente, e lo sanno bene anche il Cholito Simeone e sua moglie Giulia Coppini, che, hanno postato sui social un video carico di emozioni, dove salutano la città partenopea e fanno un annuncio importante. Il Mattino scrive: ““Ci mancherai Napoli”. Con queste parole, Giulia Coppini, moglie di Giovanni Simeone, ha condiviso su Instagram un video emozionante per salutare la città partenopea, lasciando i tifosi azzurri tra nostalgia e gioia.