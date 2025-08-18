NewsCalcioRassegna Stampa

Il Cholito Simeone e la sua Giulia salutano Napoli, video e annuncio importante

Napoli non si lascia facilmente, e lo sanno bene anche il Cholito Simeone e sua moglie Giulia Coppini, che, hanno postato sui social un video carico di emozioni, dove salutano la città partenopea e fanno un annuncio importante. Il Mattino scrive: ““Ci mancherai Napoli”. Con queste parole, Giulia Coppini, moglie di Giovanni Simeone, ha condiviso su Instagram un video emozionante per salutare la città partenopea, lasciando i tifosi azzurri tra nostalgia e gioia.

Il video, accompagnato dalla canzone Supereroi di Mr. Rain, ripercorre tanti momenti della vita della coppia a Napoli: dalla festa scudetto agli attimi trascorsi con gli amici, fino a Giovanni che sventola la bandiera del Napoli con gli occhi lucidi, emozionato mentre esclama: “Uaju forza Napoli, Campioni d’Italia”.
Tra le immagini, anche Giulia che si riprende con lo sguardo malinconico e dice: “Oggi abbiamo iniziato a fare le scatole”, ricordando i preparativi della partenza. Ma il finale riserva una sorpresa: la coppia appare insieme davanti alla telecamera e Giulia mostra il pancino, annunciando così l’arrivo del loro primo figlio. Giovanni aggiunge: “Ma questa volta non siamo solo in due”, mentre Giulia, tra un sorriso e la stanchezza, esclama: “Come è venuto, lo dobbiamo rifare? Oh ragazzi sono stanca”.
Il video è accompagnato da parole commoventi: «Avevo bisogno di salutarvi a modo mio e penso che queste immagini parlino di più di mille parole. Grazie per averci fatti sentire a casa e grazie per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno anche dalla nostra partenza. Saremo sempre figli di Partenope (tutti e tre)».
Tra ricordi, emozioni e la gioia di una nuova vita in arrivo, Giulia e Giovanni Simeone salutano Napoli lasciando un messaggio di gratitudine e speranza ai tifosi che li hanno sempre sostenuti”.
https://x.com/i/status/1957164265560764819
