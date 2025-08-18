NewsCalcioRassegna Stampa

Gutierrez, mancino naturale, non sarà subito a disposizione di mister Conte

By Emilia Verde
L’esterno del Girona, Miguel Gutierrez, che stamattina ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, per poi diventare un nuovo calciatore del Napoli, è un mancino naturale, e sarà a disposizione di mister Conte tra qualche settimana. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli aveva definito da tempo l’operazione con il Girona sulla base di 18 milioni più uno di bonus. Conte sta per abbracciare il suo nuovo esterno a sinistra, uno dei giocatori più decisivi in termini di assist della Liga nel suo ruolo. Anni 24, mancino naturale, Gutierrez sarà a disposizione del suo nuovo allenatore solo tra qualche settimana dato che è ancora ai box dopo essere stato operato alla caviglia destra. Da settembre potrà unirsi ai compagni e diventare una valida opzione a sinistra con caratteristiche diverse rispetto a Olivera e Spinazzola. Toccherà poi a Conte ridisegnare il Napoli potendo sfruttare anche la sua qualità nel fraseggio, nei cross e nel palleggio dentro al campo. Gutierrez è un terzino offensivo, il Girona si affidava spesso a lui per dare non solo ampiezza alla manovra ma anche per costruire trame interne. Il Napoli lo seguiva da tempo e ha deciso di accelerare fino alla chiusura”.

