Gazzetta – Il Napoli ha voglia di un centrocampista in più, ecco la terna di Manna

La scelta di inserire con convinzione il 4-1-4-1 nelle ipotesi hanno dato un indirizzo inaspettato alle idee: ora, ripensandoci, il Napoli ha voglia di un centrocampista in più e dalla terna – Chukwuemeka del Chelsea (22 a ottobre); Cissé (21) del Rennes; Diouf (22) del Lens – sono emerse gerarchie che potrebbero cambiare a chiacchierata in corso. Diouf pare godere di un lieve e però sensibile vantaggio ma la situazione è fluida, le richieste hanno un peso e la pazienza pure. Non è semplice trovare accordo su calciatori giovani e seguiti da mezza Europa: Manna non ama le aste e con il Lens ha avviato il cosiddetto negoziato per provare a scansare insidie. Fonte: La Gazzetta

Factory della Comunicazione