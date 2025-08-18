CalcioIn EvidenzaNapoli

Fisioterapista D’Avino su Lukaku: “Con la sua struttura fisica il recupero può richiedere tempi lunghissimi”

By Simona Marra
Preoccupano le condizioni di Romelu Lukaku dopo il comunicato ufficiale del Napoli, che ha parlato di una lesione di alto grado del muscolo retto femorale. Sull’infortunio a Lukaku è intervenuto Giovanni D’Avino, ex fisioterapista del club azzurro, che spiega i possibili tempi di recupero le cause dell’infortunio. Queste le sue parole riportate da Il Mattino:


«Se ci atteniamo al comunicato del Napoli si tratta di una lesione seria, che prevede tempi di recupero lunghi. Nel caso di un piccolo distacco, non completo, si parlerebbe di 6-8 settimane o qualcosa in più. Se invece si ricorre a una consulenza chirurgica, significa che c’è una parte di tendine lesa che non guarisce spontaneamente e che andrebbe operata. In quel caso, i tempi si allungano: dipende molto anche dal chirurgo che interverrà».

Si parla di distacco, ma si intende muscolare o disinserzione tendinea?
«Da come ho potuto vedere, c’è un distacco a livello della giunzione miotendinea. Non è semplice: se ci sarà la necessità di operare, l’intervento verrà fatto a breve. Dopo l’operazione, i tempi di recupero sono di 4-5 mesi, ma considerando la struttura fisica imponente di Lukaku, credo che ci vorrà ancora più tempo».
Quali potrebbero essere le cause?
«Quando fai doppio allenamento, hai 5-6 ore di recupero. Nonostante il riposo e il lavoro dei fisioterapisti, non sempre si riesce a scaricare bene il muscolo, e questa può essere una delle cause. L’alimentazione è molto curata, quindi la vedo come un problema più legato ad affaticamento e carichi di lavoro».
Potrebbe essere causato da una situazione fisiologica, come qualche fragilità legata ai legamenti?
“Lukaku ha avuto infortuni muscolari in carriera, e sicuramente questo è un fattore. Ma vista la sua struttura robusta, ritengo che la causa sia più collegata alla fatica e agli elevati carichi di lavoro”.

 

Un quadro che non lascia molte speranze al Napoli: il rischio è di dover fare a meno del suo nuovo centravanti per diversi mesi.
