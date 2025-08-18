Fisioterapista D’Avino su Lukaku: “Con la sua struttura fisica il recupero può richiedere tempi lunghissimi”

Preoccupano le condizioni di Romelu Lukaku dopo il comunicato ufficiale del Napoli, che ha parlato di una lesione di alto grado del muscolo retto femorale. Sull’infortunio a Lukaku è intervenuto Giovanni D’Avino , ex fisioterapista del club azzurro, che spiega i possibili tempi di recupero le cause dell’infortunio. Queste le sue parole riportate da Il Mattino :

«Da come ho potuto vedere, c’è un distacco a livello della giunzione miotendinea. Non è semplice: se ci sarà la necessità di operare, l’intervento verrà fatto a breve. Dopo l’operazione, i tempi di recupero sono di 4-5 mesi, ma considerando la struttura fisica imponente di Lukaku, credo che ci vorrà ancora più tempo».