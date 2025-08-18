Fisioterapista D’Avino su Lukaku: “Con la sua struttura fisica il recupero può richiedere tempi lunghissimi”
Preoccupano le condizioni di Romelu Lukaku dopo il comunicato ufficiale del Napoli, che ha parlato di una lesione di alto grado del muscolo retto femorale. Sull’infortunio a Lukaku è intervenuto Giovanni D’Avino, ex fisioterapista del club azzurro, che spiega i possibili tempi di recupero le cause dell’infortunio. Queste le sue parole riportate da Il Mattino:
«Se ci atteniamo al comunicato del Napoli si tratta di una lesione seria, che prevede tempi di recupero lunghi. Nel caso di un piccolo distacco, non completo, si parlerebbe di 6-8 settimane o qualcosa in più. Se invece si ricorre a una consulenza chirurgica, significa che c’è una parte di tendine lesa che non guarisce spontaneamente e che andrebbe operata. In quel caso, i tempi si allungano: dipende molto anche dal chirurgo che interverrà».
Si parla di distacco, ma si intende muscolare o disinserzione tendinea?