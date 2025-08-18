Damiani: “Lukaku ha subito uno dei più brutti infortuni che ci possano essere”

Oscar Damiani, procuratore sportivo, è intervenuto durante la trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Stile TV, analizzando i calciomercato del Napoli.

Ecco le parole di Damiani:

“Diouf? Il campionato francese è molto competitivo sul piano fisico e i calciatori quando vengono in Italia devono adattarsi. I francesi che giocano in Francia, tuttavia, nel nostro campionato fanno sempre molto bene.

Non conosco molto bene Diouf, so che ha buone qualità fisiche ma se il Napoli lo ha scelto è perché lo ritiene all’altezza. Penso che il Napoli sia una squadra forte e che insieme all’Inter resti la pretendente principale per lo scudetto.

Le altre al momento restano un passo indietro, il Milan ha fatto delle buone cose ma è ancora lontano dall’essere una squadra competitiva ad altissimi livelli, così come la Roma nonostante abbia un grande allenatore come Gasperini.

Quindi, vedo Inter e Napoli come favorite ad oggi. De Laurentiis è stato bravo a scegliere Antonio Conte, poi sono i calciatori che vanno in campo e che determinano i risultati. Infortunio di Lukaku? Se il mercato offre un giocatore forte e alla portata, allora un elemento in più in attacco lo prenderei. La squadra resta competitiva anche senza Lukaku, ma un altro attaccante magari va preso.

Raspadori? Lui ha fatto molto bene ma le caratteristiche rispetto a Lucca sono agli antipodi. Raspadori non ha grande fisicità e il Napoli aveva bisogno di un giocatore fisico come Lucca che può essere più utile al gioco di Conte; il suo è stato infatti un ottimo acquisto perché ha caratteristiche uniche come forza fisica e colpo di testa.

Lukaku ha subito uno dei più brutti infortuni che ci possa essere, sono molto preoccupato per lui perché ci vogliono mesi per recuperare. Jackson e Zirkzee? Sono due ottimi calciatori, il primo è più vicino a Lukaku come caratteristiche mentre l’altro è più una punta di movimento che sa anche fare gol”.