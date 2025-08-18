NewsCalciocoppa italia

Coppa Italia, Udinese e Torino superano il turno! Sedicesimi, il Napoli attende una tra Frosinone e Cagliari

By Riccardo Cerino
0

Con Udinese-Carrarese e Torino-Modena, in scena questa sera, si è completato il quadro dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Al Bluenergy Stadium la squadra di Runjaic ha la meglio su quella di Calabro con un perentorio 2-0: apre le marcature Atta nel finale di primo tempo, abile ad approfittare di un erroraccio in disimpegno di Schiavi prima di eludere la marcatura di Illanes e depositare la sfera alle spalle del portiere Bleve. A mettere il sigillo ci pensa, nella ripresa, Iker Bravo: dopo due miracoli dell’estremo difensore apuano ed un salvataggio sulla linea, l’attaccante bianconero raddoppia chiudendo i conti. Ai sedicesimi l’Udinese se la vedrà contro il Palermo di Pippo Inzaghi, che ha superato la Cremonese ai rigori.

Factory della Comunicazione

All’Olimpico-Grande Torino regna l’equilibrio fra granata e gialloblu, soprattutto nel primo tempo dove la squadra di Baroni fatica a costruire valide trame di gioco. Dopo pochi istanti dall’avvio della ripresa, arriva il gol-partita grazie a Nikola Vlasic, lesto ad avventarsi su un pallone non trattenuto a sufficienza in area da Chichizola. Trovato il vantaggio, i padroni di casa – che nel finale riaccolgono in campo Duvan Zapata, assente per infortunio dallo scorso 5 ottobre – si limitano a gestire non lesinando ad attaccare, ma l’1-0 non cambia più: ai sedicesimi per il Torino sarà sfida al Pisa di Gilardino.

Questo il programma dei sedicesimi, in campo il prossimo 24 settembre (con possibilità di anticipi e posticipi). Il Milan affronterà il Lecce, mentre la vincente del match tra Frosinone e Cagliari troverà agli ottavi di finale il Napoli.

Como-Sassuolo

Empoli-Genoa

Frosinone-Cagliari

Milan-Lecce

Parma-Spezia

Verona-Venezia

Udinese-Palermo

Torino-Pisa

 

Potrebbe piacerti anche
Interviste

“Napoli, il Sassuolo vorrà sfruttare ogni dettaglio. Lukaku out? Serve un…

News

Trent’anni di storia della maglia azzurra: c’è un numero ricorrente!

News

Serie A, a cinque giorni dal via ecco tutti gli specialisti in scudetti

News

Mercato, il Napoli punta dritto su Hojlund! Il Man Utd vorrebbe cederlo, ma…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.