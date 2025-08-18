Coppa Italia, Udinese e Torino superano il turno! Sedicesimi, il Napoli attende una tra Frosinone e Cagliari

Con Udinese-Carrarese e Torino-Modena, in scena questa sera, si è completato il quadro dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Al Bluenergy Stadium la squadra di Runjaic ha la meglio su quella di Calabro con un perentorio 2-0: apre le marcature Atta nel finale di primo tempo, abile ad approfittare di un erroraccio in disimpegno di Schiavi prima di eludere la marcatura di Illanes e depositare la sfera alle spalle del portiere Bleve. A mettere il sigillo ci pensa, nella ripresa, Iker Bravo: dopo due miracoli dell’estremo difensore apuano ed un salvataggio sulla linea, l’attaccante bianconero raddoppia chiudendo i conti. Ai sedicesimi l’Udinese se la vedrà contro il Palermo di Pippo Inzaghi, che ha superato la Cremonese ai rigori.

All’Olimpico-Grande Torino regna l’equilibrio fra granata e gialloblu, soprattutto nel primo tempo dove la squadra di Baroni fatica a costruire valide trame di gioco. Dopo pochi istanti dall’avvio della ripresa, arriva il gol-partita grazie a Nikola Vlasic, lesto ad avventarsi su un pallone non trattenuto a sufficienza in area da Chichizola. Trovato il vantaggio, i padroni di casa – che nel finale riaccolgono in campo Duvan Zapata, assente per infortunio dallo scorso 5 ottobre – si limitano a gestire non lesinando ad attaccare, ma l’1-0 non cambia più: ai sedicesimi per il Torino sarà sfida al Pisa di Gilardino.

Questo il programma dei sedicesimi, in campo il prossimo 24 settembre (con possibilità di anticipi e posticipi). Il Milan affronterà il Lecce, mentre la vincente del match tra Frosinone e Cagliari troverà agli ottavi di finale il Napoli.

Como-Sassuolo

Empoli-Genoa

Frosinone-Cagliari

Milan-Lecce

Parma-Spezia

Verona-Venezia

Udinese-Palermo

Torino-Pisa