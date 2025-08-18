Coppa Italia: Audace Cerignola – Verona 1-1 (3-5 dcr), agli scaligeri servono i rigori per passare il turno
Coppa Italia: Audace Cerignola - Verona 1-1, agli scaligeri servono i rigori per passare il turno
In una sfida valida per il primo turno di Coppa Italia, il Verona ha estromesso l’Audace Cerignola grazie ad una vittoria complessiva per 3-5 dopo i calci di rigore.
La prima qualificata di questo lunedì è dunque l’Hellas Verona che ha superato l’Audace Cerignola ai calci di rigore.
La squadra di Zanetti non è riuscita ad andare oltre l’1-1 durante i 90 minuti regolari ma è poi riuscita a spuntarla ai rigori grazie ad un Montipò protagonista.
A sbloccare la gara nei minuti regolamentari è stato il Verona al 55′ con Bradaric ma al 91′ il Cerignola era riuscito a riagguantare la sfida con la rete di Lopez.
Sono ben due i calci di rigore parati da Montipò che così regala la qualificazione agli scaligeri che ai sedicesimi dovranno affrontare il Venezia.
Tabellino
Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Arjona, Ligi; D’Orazio (84′ Spaltro), Coccia (67′ Ruggiero), Cretella, Moreso (78′ MIguel Angel), Russo; Emmausso (67′ Faggioli), Cuppone. All. Vincenzo Maiuri
Verona (3-5-2): Montipò; Oyegoke, Nunez, Valentini (9′ Bradaric); Fallou, Niasse (63′ Rocha Livramento), Serdar, Bernede (80′ Santiago), Frese; Mosquera (63′ Sarr), Giovane (80′ Kastanos). Allenatore: Paolo Zanetti.
Marcatori: 55′ Bradaric, 91′ Miguel Angel
Rigori: Kastanos (goal), Cretella (goal), Sarr (goal), Russo (traversa), Livramento (goal), Faggioli (parato), Santiago (traversa), Miguel Angel (goal), Serdar (goal)