Coppa Italia: Audace Cerignola – Verona 1-1 (3-5 dcr), agli scaligeri servono i rigori per passare il turno

By Nicola Mirone
In una sfida valida per il primo turno di Coppa Italia, il Verona ha estromesso l’Audace Cerignola grazie ad una vittoria complessiva per 3-5 dopo i calci di rigore.

La prima qualificata di questo lunedì è dunque l’Hellas Verona che ha superato l’Audace Cerignola ai calci di rigore.

La squadra di Zanetti non è riuscita ad andare oltre l’1-1 durante i 90 minuti regolari ma è poi riuscita a spuntarla ai rigori grazie ad un Montipò protagonista.

A sbloccare la gara nei minuti regolamentari è stato il Verona al 55′ con Bradaric ma al 91′ il Cerignola era riuscito a riagguantare la sfida con la rete di Lopez.

Sono ben due i calci di rigore parati da Montipò che così regala la qualificazione agli scaligeri che ai sedicesimi dovranno affrontare il Venezia.

Tabellino

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Arjona, Ligi; D’Orazio (84′ Spaltro), Coccia (67′ Ruggiero), Cretella, Moreso (78′ MIguel Angel), Russo; Emmausso (67′ Faggioli), Cuppone. All. Vincenzo Maiuri

Verona (3-5-2): Montipò; Oyegoke, Nunez, Valentini (9′ Bradaric); Fallou, Niasse (63′ Rocha Livramento), Serdar, Bernede (80′ Santiago), Frese; Mosquera (63′ Sarr), Giovane (80′ Kastanos). Allenatore: Paolo Zanetti.

Marcatori: 55′ Bradaric, 91′ Miguel Angel

Rigori: Kastanos (goal), Cretella (goal), Sarr (goal), Russo (traversa), Livramento (goal), Faggioli (parato), Santiago (traversa), Miguel Angel (goal), Serdar (goal)

