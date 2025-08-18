Bologna vicino a Zanoli: attesa la chiusura dopo l’arrivo di Juanlu al Napoli

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Bologna è vicino a chiudere l’acquisto di Alessandro Zanoli dal Napoli per 5 milioni più 1 di bonus. L’operazione si concretizzerà appena il Napoli definirà l’arrivo di Juanlu dal Siviglia. Nonostante il tentativo dell’Udinese, che ha offerto le stesse condizioni, i rossoblù sono fiduciosi di chiudere presto l’affare, anche perché Italiano ha urgente bisogno di un rinforzo dopo l’infortunio di Holm.



