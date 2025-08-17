Weekend lungo per i ragazzi di Conte, fra mare, montagna e traslochi

Il campionato sta per ricominciare, ma per i ragazzi di Conte, dopo i due ritiri di preparazione, è tempo di una breve vacanza. Il Corriere dello Sport scrive: “Weekend lungo, dopo le fatiche di Dimaro prima e di Castel di Sangro poi. Un saluto alla montagna e un abbraccio al mare, come in molti hanno fatto durante i tre giorni di riposo concessi da Antonio Conte in vista della ripresa di domani a Castel Volturno. Tre giorni di relax che i calciatori hanno sfruttato per staccare la spina: chi è tornato a casa per rivedere amici e parenti, chi ha preferito rimanere in Campania, chi ha colto l’occasione per mettere a posto scatoloni e valigie. Per i nuovi acquisti, infatti, è stato anche tempo di traslochi, prime sistemazioni e ambientamento in città”.

Factory della Comunicazione