Vacanza al mare per capitan Di Lorenzo con moglie e figlie

Anche il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo si gode questi ultimi giorni di vacanze in attesa della ripresa del campionato, tra una settimana. Il Corriere dello Sport scrive: “Tre giorni di relax che i calciatori hanno sfruttato per staccare la spina: chi è tornato a casa per rivedere amici e parenti, chi ha preferito rimanere in Campania, chi ha colto l’occasione per mettere a posto scatoloni e valigie. Per i nuovi acquisti, infatti, è stato anche tempo di traslochi, prime sistemazioni e ambientamento in città. Una “scocciatura” che invece non riguarda Giovanni Di Lorenzo, capitano ormai perfettamente radicato a Napoli. Per lui, vacanza breve, ma al mare con moglie e figlie, il tutto documentato su Instagram. Un modo per ricaricare le batterie, ritrovare energie mentali e presentarsi agli ordini di Conte con lo stesso spirito con cui ha affrontato il ritiro”.

