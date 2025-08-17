NewsCalcioMercato

ULTIM’ORA – Il Lens valuta l’offerta per Diouf ma prende tempo! Premier in agguato

By Riccardo Cerino
Arrivano aggiornamenti sulla trattativa fra Napoli e Lens per Andy Diouf. Così Fabrizio Romano, esperto internazionale di mercato, sul proprio canale Youtube.

Il Napoli la sua offerta per Diouf l’ha fatta, al momento il Lens sta ancora valutando, non ha ancora accettato o rifiutato. Vorrebbe una proposta più alta: partiva da 25 milioni di euro, magari intorno ai 23mln + bonus può accettare di chiudere l’operazione.

Il Lens, però, sa anche che di avere due club di Premier League molto interessati a Diouf. Il mercato in Inghilterra per quel tipo di squadre di centro classifica spesso si accende negli ultimi giorni di mercato, e il Lens spera che una di queste due squadre possa arrivare con un’offerta migliore di quella del Napoli. Anche a questo è dovuto il tentennamento“.

