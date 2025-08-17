Ultime ore di relax per Lucca: dopo il weekend caprese è pronto a prendersi il Napoli!

Un gol per chiudere il precampionato e ricaricare le batterie in vista della ripresa degli allenamenti, prevista domani a Castel Volturno. Dopo il rientro in città, Lorenzo Lucca è approdato a Capri per una breve fuga in un venerdì sera di relax, con foto di rito insieme a Gianluigi Lembo alla Taverna Anema e Core, storico ritrovo di vip e calciatori. Una parentesi leggera – si legge sul Corriere dello Sport di oggi – tra musica e sorrisi, prima di rituffarsi nella concentrazione per la sfida al Sassuolo.

Factory della Comunicazione

In attesa di Lukaku, toccherà a lui portare sulle spalle la responsabilità del gol. Il precampionato promette bene, ma tra meno di una settimana sarà già tempo di verità: non ci sarà più spazio per prove generali. E per un attaccante, certe occasioni non vanno mai sprecate.