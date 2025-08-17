NewsCalcioNapoli

Ultime ore di relax per Lucca: dopo il weekend caprese è pronto a prendersi il Napoli!

By Riccardo Cerino
0

Un gol per chiudere il precampionato e ricaricare le batterie in vista della ripresa degli allenamenti, prevista domani a Castel Volturno. Dopo il rientro in città, Lorenzo Lucca è approdato a Capri per una breve fuga in un venerdì sera di relax, con foto di rito insieme a Gianluigi Lembo alla Taverna Anema e Core, storico ritrovo di vip e calciatori. Una parentesi leggera – si legge sul Corriere dello Sport di oggi – tra musica e sorrisi, prima di rituffarsi nella concentrazione per la sfida al Sassuolo.

Factory della Comunicazione

In attesa di Lukaku, toccherà a lui portare sulle spalle la responsabilità del gol. Il precampionato promette bene, ma tra meno di una settimana sarà già tempo di verità: non ci sarà più spazio per prove generali. E per un attaccante, certe occasioni non vanno mai sprecate.

Potrebbe piacerti anche
Interviste

Lobotka: “Scudetto? Vogliamo vincerne un altro! Nuova Champions League…

News

ULTIM’ORA – Il Lens valuta l’offerta per Diouf ma prende tempo!…

News

Napoli, ritorno di fiamma per Zirkzee! L’olandese arriverebbe solo in un caso

Interviste

Serie A, meno sei al via! L’analisi di Fabio Capello: “Il Napoli parte in…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.