Trattativa Napoli-Diouf: si intromettono due inglesi

Fabrizio Romano, attraverso il suo canale Youtube, ha parlato della trattativa tra il Napoli e il Lens per Diouf:

“Il Napoli la sua offerta per Diouf l’ha già fatta, al momento il Lens la sta ancora valutando, non ha ancora accettato o rifiutato perché sul tavolo ci sono altre possibilità. Vorrebbe una proposta più alta: partiva da 25 milioni di euro, magari intorno ai 23 più bonus può accettare di chiudere l’operazione. “Il Lens, però sa anche di avere due club di Premier League molto interessati a Diouf. Il mercato in Inghilterra per quel tipo di squadre di centro classifica spesso si accende nei giorni conclusivi di mercato e il Lens spera che una di queste due squadre possa arrivare con un’offerta migliore di quella del Napoli. Anche per questo si spiega il tentennamento”