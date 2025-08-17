IntervisteCalcioMercato

Serie A, meno sei al via! L’analisi di Fabio Capello: “Il Napoli parte in pole grazie al mercato ma occhio al doppio impegno!”

Fabio Capello, ex allenatore – fra le altre – di Milan, Roma e Juventus, ha commentato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport l’imminente inizio del campionato di Serie A, che vedrà il Napoli di Antonio Conte duellare quale campione in carica. Ecco le sue dichiarazioni, riprese dal portale TMW.

Mi aspetto un torneo più competitivo e difficile da leggere, anche perché diverse squadre di vertice hanno cambiato allenatore: la stessa Inter, la Roma, il Milan, l’Atalanta, la Lazio, la Fiorentina, il Torino…“.

Ma c’è una forza del campionato che parte davanti a tutte le altre: “Parte davanti il Napoli e non solo perché ha vinto e ha mantenuto Antonio Conte in panchina. Gli azzurri si sono mossi meglio delle altre sul mercato, centrando praticamente tutti gli obiettivi prefissati. Insomma, il Napoli si è rinforzato, anche se adesso dovrà giocare su più fronti, a differenza della scorsa stagione“.

Una previsione invece sull’Inter di Cristian Chivu: “Chiaro che qualcosa cambierà. Però conosco bene Chivu, l’ho allenato, è un uomo intelligente. Piuttosto sul mercato, almeno di recente, mi pare che i nerazzurri stiano incontrando difficoltà: Lookman, Leoni, ora Koné… idee giuste, ma nessun risultato. Ci sono ancora due settimane, vediamo se Marotta riuscirà a rinforzare i suoi“.

