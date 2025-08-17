Senza Lukaku, col Sassuolo occasione per Lucca: toccherà a lui guidare l’attacco!

Dopo aver trascinato il Napoli alla conquista del quarto tricolore nell’ultima gara della scorsa stagione contro il Cagliari, Romelu Lukaku sarà probabilmente out contro il Sassuolo, per l’esordio degli azzurri in campionato al Mapei Stadium. Toccherà a Lorenzo Lucca guidare l’attacco, fare le veci del belga e provare a confermare quanto di buono ha fatto vedere tra i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Il gigante piemontese – si legge sul Corriere dello Sport di questa mattina – è arrivato con umiltà, pronto a imparare ma anche a dimostrare di che pasta è fatto e – perché no – conquistarsi un posto fisso in Nazionale, magari pure per il Mondiale. Un passo alla volta, cominciando dal neopromosso Sassuolo.

Per il momento, di passi concreti ne ha già fatti quattro, sfruttando al meglio le occasioni che Conte gli ha concesso nelle amichevoli estive: ha rotto il ghiaccio con un piatto destro su assist di Politano contro il Brest, s’è procurato e ha trasformato un calcio di rigore contro il Catanzaro, ha fatto centro con un colpo di testa al Sorrento su cross di Spinazzola (senza neanche aver bisogno di saltare) e, infine, ha segnato il suo quarto gol del precampionato con una spaccata da opportunista contro l’Olympiacos. Insomma, Lorenzo ha già mostrato gran parte del suo repertorio: agilità, fisico, senso del gol e freddezza sotto porta. Quattro reti utili a sciogliersi, a guadagnarsi la fiducia dello spogliatoio e a entrare negli schemi di Conte, ascoltando ogni indicazione e assimilando i consigli di Lukaku, aggiungendo nuove soluzioni a quelle già mostrate all’Udinese. L’obiettivo è farsi trovare pronto, senza paura di avere addosso il peso dell’attacco campione d’Italia.