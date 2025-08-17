CalcioNapoliNews

Scott e Cam, tre anni d’amore per lo scozzese azzurro

By Gabriella Calabrese
Giornata romantica per Scott McTominay e la compagna Cam Reading. La giovane modella ha pubblicato di recente una storia su Instagram mostrando una torta celebrativa con la scritta “Happy 3nd anniversary”, accompagnata dal tag al centrocampista del Napoli e dalla frase “3 Years”. Il Mattino scrive:Potrebbe essere un'immagine raffigurante champagne, torta e il seguente testo "3 years @scottmctominay mctominoy"

Nello scatto si respira un’atmosfera intima: la torta è accompagnata da due calici e da una bottiglia di champagne, adagiati su un tavolo e vasi di piante sullo sfondo. Un modo semplice e affettuoso per ricordare i tre anni insieme, condiviso con i follower e con i tanti tifosi che seguono la coppia. McTominay, al suo primo anno in azzurro e già campione d’Italia con il Napoli, ha così festeggiato anche nella vita privata, lontano dal campo, con il sostegno della sua compagna. Non è la prima volta che Cam dedica parole speciali a Scott. Dopo la conquista dello Scudetto con il Napoli e il premio di MVP della Serie A, la compagna di McTominay aveva scritto: “Non si può descrivere a parole quanto sono orgogliosa di te. Ho amato ogni momento del tuo impegno, passione e dedizione… Ti amo MVP!
